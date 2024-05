«Для этого вам танки дали!?»: Иностранцы высмеяли Киев за тик-ток ролик с «Леопардом»

Волну насмешек и негодования у иностранных пользователей соцсети тик-ток вызвал украинский ролик с «нецелевым использованием» танка «Леопард».

На постановочных кадрах 40 тонная техника, переданная Киеву Германией для ведения боевых действий, давит старый москвич-412 с российской символикой. Похоже автор данного видео хотел вызвать очередную «перемогу» в сети, но вместо этого вызвал волну критики.

«Did they send you these tanks so that you could record tik toks? (Вам эти танки прислали, чтобы вы могли записывать тик токи?)», – задался вопросом первый из комментаторов.

В других комментариях пользователи интересуются, способны ли украинские военные вообще на что-то, кроме съемок видео для тик-тока. Некоторые пользователи с юмором предполагают, что после съемок роликов, экипажи бросают технику, чтобы ее уничтожили или захватили российские военнослужащие.

Отметим, судя по флагу танк входит в состав 33-й механизированной бригады ВСУ, которая участвовала в провальном контрнаступлении ВСУ летом 2023 года.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года.

