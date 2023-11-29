Forbes: ВСУ потеряли немецкий Leopard 1A5 после пары недель боев

Танк Leopard 1A5 немецкой армии (бундесвера)

Фото: Wikipedia.org

Российским военным впервые удалось подбить украинский основной боевой танк Leopard 1A5 немецкого производства. Соответствующее видео появилось в Сети 28 ноября, на него обратил внимание обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Журналист предположил, что танк мог принадлежать 44-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. При этом конкретное место боя пока не идентифицировано.

Российский беспилотник заснял, как боевая машина проехала вдоль лесополосы, а затем выехала на широкое поле, где стала «легкой мишенью для, очевидно, серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно». «Также возможно, что первый удар нанесла заглубленная мина», — уточнил Экс.

На финальных кадрах ролика запечатлен неподвижно стоящий танк. Два широко открытых башенных люка свидетельствуют, что экипаж успел покинуть машину.

Обозреватель констатировал, что Leopard 1A5 являются, вероятно, наименее защищенными из всех танков, участвующих в российско-украинском противостоянии. Однако слишком быстрая потеря машины, по его мнению, была вызвана не только всего лишь 70-миллиметровой броней, но и неправильным применением на поле боя.

«Чтобы выжить на высокотехнологичном поле боя, экипаж Leopard 1A5 должен оставаться под прикрытием, вести огонь из своей 105-миллиметровой пушки на большую дистанцию <…> и, когда приходится менять позицию, делать это осторожно и, по возможности, ночью», — пояснил журналист.

Среди сильных сторон немецкого танка Дэвид Экс упомянул хорошую оптику, позволяющую ему стрелять на расстояние до 2,2 мили (более 3,5 километра). Но это не может спасти Leopard 1A5 от корректируемого дронами артиллерийского огня, поэтому в современном бою он должен прятаться, добавил он.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Видео: социальные сети.