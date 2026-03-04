Для этнопарка «Бистэ» выбрали Адмиралтейскую слободу из-за транспортной доступности

Территорию Адмиралтейской слободы выбрали для размещения этнопарка народов Татарстана «Бистә» благодаря удобному расположению и необходимости экологической реабилитации. Об этом «Татар-информу» рассказал директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев.

По его словам, во-первых, здесь есть хорошая площадка муниципальной земли, свободная и удобно расположенная недалеко от центра города. Территориальная и транспортная доступность позволит легко добираться до парка как гостям, так и жителям столицы.

Во-вторых, эта территория в пойме старицы реки Казанки давно нуждается в восстановлении – очистке русла и экологической реабилитации.

Экологическая реабилитация старого русла Казанки станет основной задачей первого этапа. «Нужно дочистить старицу, сделать экологическую реабилитацию. Это недешевое удовольствие, но и основной эффект тоже от этого ожидается. Вместо заросшего пустыря будет прекрасный объект», – пояснил Григорьев.

По его мнению, реализация проекта кардинально изменит значимость Адмиралтейской слободы на карте города. Инвесторы совершенно по-другому будут смотреть на эту территорию.

