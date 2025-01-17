Для электрокаров право бесплатного проезда по платным трассам продлили до конца 2025-го

Правительство России продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Для стимулирования спроса на отечественные электрокары воспользоваться льготой могут только владельцы машин российского производства. При этом она распространяется в том числе и на предпринимателей и юридических лиц. Механизм предоставления льготы подготовлен министерством совместно с госкомпанией «Автодор».

По информации ведомства, с 1 марта 2023 по 31 декабря 2024 года к акции подключились более 10,6 тыс. человек. Всего по платным трассам за это время бесплатно совершено свыше 1,1 млн проездов.

«Согласно данным Минэкономразвития, количество электромобилей, зарегистрированных в стране, уже превысило 60 тыс. единиц. Это говорит о росте интереса российских автолюбителей к современным технологиям», — прокомментировал ситуацию заместитель главы ведомства Михаил Каминский.

Льготный проезд по платным трассам будет предоставляться владельцам машин от липецкого завода «Моторинвест» (бренд EVOLUTE), электрокаров от Московского автомобильного завода «Москвич», электрогрузомобилей от компании «ЭМ-Рус», моделей «ГАЗель e-NN» и «ГАЗель e-City» от Горьковского автомобильного завода, а также LADA e-Largus, LADA Ellada и АМБЕРАВТО А5 от калининградского предприятия «АВТОТОР».

В список для бесплатного проезда входят автомобильные дороги М1 «Беларусь» (включая обход Одинцова), М3 «Украина», М4 «Дон», М11 «Нева», М12 «Восток» и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).