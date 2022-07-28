Для экс-главы ОП «Горки» гособвинитель запросил 12 лет

Сегодня в Приволжском районном суде Казани начались прения по делу бывшего руководителя отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова. Высокопоставленного полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки.

Сегодня гособвинение запросило для Габбазова 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, по требованию прокуратуры, экс-полицейский должен заплатить миллион рублей штрафа.

По версии следствия, в 2017 году Габбазов неоднократно устраивал незаконные проверки кафе «Восточная кухня», а после потребовал за покровительство у владельца кафе Каримжанова миллион рублей.

В 2019 году Рафаэль Габбазов был задержан. Оперативную разработку по его делу вели сотрудники Управления ФСБ России по РТ.