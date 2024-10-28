Для дорожных рабочих в Казани подготовили специальный соцпакет

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В столице Татарстана одним из способов борьбы с острым дефицитом кадров в сфере благоустройства стал единый специальный пакет. Об этом на состоявшемся сегодня в мэрии Казани заседании штаба по подготовке к зиме рассказала заместитель руководителя аппарата исполкома города — начальник Управления кадровой политики Ирина Бочкова.

К данному моменту единый социальный стандарт для сотрудников отрасли включает комфортную рабочую форму, бесплатный проезд до места работы, горячее питание в период высокой загрузки, возможность формировать удобный график и льготное санаторно-курортное лечение. Для новичков предусмотрено обучение с закрепленным за каждым наставником. Детям работников сферы благоустройства полагаются льготные путевки в муниципальные лагеря, бесплатное посещение культурно-развлекательных городских мероприятий и новогодних елок.

На работу зовут жителей не только Казани, но и соседних территорий. Иногородним сотрудникам обещают общежитие. Прорабатывается вопрос участия работников в программе «Социальная ипотека». А зарплаты, по оценке Ирины Бочковой, в столице РТ повысились и сравнялись с существующими на предприятиях благоустройства Москвы.

Все вакансии размещены на специализированных интернет-платформах. К подбору сотрудников привлечены и несколько рекрутеров. На билбордах, в лифтах и общественном транспорте размещены объявления. Узнать подробную информацию и получить консультацию можно по телефону: 8 (843) 299-18-00, отмечает пресс-служба мэрии.

«Мы также прорабатываем с вузами возможность привлечения студенческих отрядов на гибкий график в период снегопадов», — проинформировала докладчица.

Еще одной мерой по привлечению кадров в отрасль благоустройства должно стать проведение ярмарки вакансий, запланированной на середину ноября.

«Люди должны понимать, что забота о них всегда будет на первом месте. Если ты член команды городского благоустройства, кроме заработной платы, которую тебе вовремя платят, кроме спецодежды, которая вовремя обновляется, комфортных условий труда, здесь будут заботиться и о семье», — прокомментировал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин.

«Люди должны держаться за свою работу. Добиться этого только одной зарплатой невозможно, хотя, безусловно, это всегда важно. Но у нас в муниципалитете нет таких зарплат, зато мы можем создать постоянно действующий соцпакет, в котором будет вся забота и внимание, включая диспансеризацию в определенные дни в наших лучших клиниках», — уверен глава города.

«Есть техника, а она не может выйти на линию по причине отсутствия механизаторов и рабочих рук. В оставшееся время нужно добрать людей на полторы смены и быть в полной боевой готовности к зиме», — подытожил Ильсур Метшин. Он поручил главам районных администраций, руководителю аппарата исполкома города Булату Алееву и Ирине Бочковой создать все условия для привлечения работников в предприятия, работающие в сфере благоустройства.

До этого заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, что в преддверии зимы городу не хватает как минимум 231 водителя и 68 дорожных рабочих.