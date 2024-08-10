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Для детей-сирот в Татарстане приобретут 53 помещения за 143 млн рублей
Для детей-сирот приобретут 53 квартиры в семи районах и двух городах Татарстана. На это выделено более 143 млн рублей из республиканского бюджета, говорится на портале госзакупок.
Больше всего жилых помещений — 44 — будет закуплено в Набережных Челнах, два — в Тюлячинском районе. По одной квартире планируется приобрести в Алексеевском, Арском, Верхнеуслонском, Елабужском, Мамадышском, Мензелинском районах и Казани.
По установленным нормам жилая площадь помещений, предоставляемых по договору социального найма, должна быть менее 24 квадратных метров, высота потолков — от 2,5 м.
Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2024 года.
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