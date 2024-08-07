Для детей-сирот из Казани и Челнов будет приобретено жилье за 940 млн рублей

Для детей-сирот и детей из Казани и Набережных Челнов, оставшихся без попечения родителей, будет приобретено жилье за 940 млн рублей. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по закупкам, разместившем тендер.

Размеры квартир будут отвечать требованиям законодательства: не менее 24 кв. метров и не более 36 кв. метров на одного человека. Жилые дома должны быть построены и введены в эксплуатацию не ранее 2006 года. Помещения не должны находиться в залоге, под арестом или быть обременены иными обязательствами, не должны являться предметом исков со стороны третьих лиц и должны быть свободны от проживания третьих лиц.

По первому аукциону планируется приобрести 348 квартир, 180 из них в столице республики, 168 — в Автограде. Общая сумму финансирования составит более 940 млн рублей.

По второму запланировано приобретение 53 жилых помещений в Казани, Челнах, Алексеевском, Арском, Верхнеуслонском, Елабужском, Мамадышском, Мензелинском и Тюлячинском районах республики на сумму более 143 млн рублей. Госзаказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений республики.

«В начале этого года был заключен первый контракт на сумму более 169 миллионов рублей на приобретение 39 жилых помещений в Казани для лиц из числа детей-сирот. В июле подписан второй контракт на приобретение 81 квартиры в 21 муниципальном районе для этой же категории граждан на сумму почти 219 млн рублей», — рассказала заместитель председатель госкомитета Алеся Музалевская.