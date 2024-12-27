Для детей бойцов СВО из Арского района организовали новогоднее «Маша-шоу» в Новом Кырлае

Фото предоставлено Розалией Сафиной

Дети из семей военнослужащих Арского района РТ побывали на новогоднем представлении «Маша-шоу», организованном сотрудниками музейного комплекса Габдуллы Тукая в Новом Кырлае. В спектакле приняли участие учащиеся 1–7-х классов школ района.

Руководитель Арского местного отделения «Молодой гвардии» Алия Файзрахманова рассказала, что шоу посетили 44 ребенка. Все они стали участниками премьеры и с удовольствием играли вместе с актерами.

Фото предоставлено Розалией Сафиной

«Главные герои, Маша и Медведь из русского мультфильма, а также герои сказок Габдуллы Тукая веселили детей, вместе они пели, танцевали, даже не заметили, как пролетело время», — поделилась Алия Файзрахманова.

Праздник продолжился в Доме культуры, где ребята продемонстрировали Деду Морозу и Снегурочке свои таланты в пении, танцах, чтении стихов.

Ребята получили подарки от Деда Мороза и, угостившись сладостями и чаем, отправились домой.

Фото предоставлено Розалией Сафиной

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