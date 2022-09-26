Голикова: Все мобилизованные граждане получат гарантии контрактников и досрочную пенсию

Правительство России совместно с депутатами подготовило поправки в законодательство для защиты трудовых прав граждан, участвующих в спецоперации. Так, все работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих. Они получат все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Поддержать планируется не только призывников, но и их близких. В частности, в семьях с детьми до 14 лет, если один родитель будет мобилизован, второго без его согласия запретят привлекать к сверхурочной работе и командировкам. Причем все выплаты призванному по мобилизации работнику должны быть выплачены работодателем к моменту приостановки трудового договора, заявила Голикова.

В период прохождения военной службы также будет включен в страховой стаж для назначения пенсии. Кроме того, сейчас прорабатываются поправки в закон о списках профессий, представители которых смогут досрочно получить страховую пенсию, сообщает пресс-служба Кабмина.

Ранее депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о единовременной выплате 300 тыс. рублей гражданам, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации.