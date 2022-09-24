В Госдуму внесен законопроект о единовременной выплате 300 тыс. рублей мобилизованным

Группа депутатов Государственной Думы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей гражданам, призванным на военную службу в ходе мобилизации.

Авторы инициативы — Татьяна Ларионова из «Единой России», Нина Останина, Александр Корниенко и Мария Дробот из КПРФ. Они предложили не ограничиваться единовременной выплатой и освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на время прохождения военной службы.

Кроме того, подготовившие законопроект депутаты сочли необходимым:

— компенсировать мобилизованным расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%;

— установить ежемесячное пособие до трех лет для детей и пособие беременным женам мобилизованных;

— закрепить освобождение от налога на имущество;

— установить компенсацию в размере 50% стоимости ОСАГО;

— освободить мобилизованных от родительской платы при получении дошкольного образования;

— предоставить отсрочку от мобилизации единственным специалистам в сельской местности, одиноким родителям или совершеннолетнему родному брату / сестре ребенка-инвалида, являющемуся (являющейся) единственным кормильцем в семье.

Государственная Дума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию, его принятие потребует дополнительных расходов бюджета. При этом в документе отсутствует термин «частичная мобилизация», которую Президент РФ Владимир Путин объявил в России 21 сентября.