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Общество 20 сентября 2024 21:46

Для четырех поездов в Татарстане введут остановку на 1086-м км

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Для четырех поездов в Татарстане введут остановку на 1086-м км
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане по просьбам пассажиров для четырех поездов с 23 сентября введут остановку на 1086-м километре. Новый остановочный пункт расположен в Агрызе, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Остановочный пункт 1086-й километр располагается между станцией Агрыз и остановочным пунктом 1083-й километр», говорится в сообщении.

Здесь будут останавливаться пригородные поезда сообщением Кизнер Ижевск отправлением в 2.50 и прибытием в 7.15; Вятские Поляны Ижевск отправлением в 14.21 и прибытием в 19.12; Ижевск Кизнер отправлением в 9.39 и прибытием в 12.51; Ижевск Кизнер отправлением в 19.57 и прибытием в 23.08.

В расписании указано местное время, уточнили в пресс-службе.

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#Пригородные поезда #остановочный пункт
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