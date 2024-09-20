Для четырех поездов в Татарстане введут остановку на 1086-м км

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В Татарстане по просьбам пассажиров для четырех поездов с 23 сентября введут остановку на 1086-м километре. Новый остановочный пункт расположен в Агрызе, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Остановочный пункт 1086-й километр располагается между станцией Агрыз и остановочным пунктом 1083-й километр», — говорится в сообщении.

Здесь будут останавливаться пригородные поезда сообщением Кизнер — Ижевск отправлением в 2.50 и прибытием в 7.15; Вятские Поляны — Ижевск отправлением в 14.21 и прибытием в 19.12; Ижевск — Кизнер отправлением в 9.39 и прибытием в 12.51; Ижевск — Кизнер отправлением в 19.57 и прибытием в 23.08.

В расписании указано местное время, уточнили в пресс-службе.