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Общество 19 сентября 2024 16:34

Поезд из Казани в Йошкар-Олу будет курсировать ежедневно до конца года

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Поезд из Казани в Йошкар-Олу будет курсировать ежедневно до конца года
Фото: © «Татар-информ»

Межрегиональный пригородный поезд из Казани в Йошкар-Олу будет курсировать ежедневно до 31 декабря. Это связано с повышенным спросом на поездки между столицами Татарстана и Марий Эл, сообщает пресс-служба ГЖД.

Из Казани поезд №6383 отправляется в 14.08 и прибывает в Йошкар-Олу в 16.48. «С понедельника по четверг состав будет состоять из одного вагона, а по пятницам, субботам и воскресеньям из двух», отметили в пресс-службе.

Из Йошкар-Олы поезд №6382 отправляется в 7.39 и прибывает в Казань в 10.19. Со вторника по пятницу поезд будет состоять из одного вагона, а по субботам, воскресеньям и понедельникам из двух.

Общее время в пути составит 2 часа 40 минут.

#пригородный поезд
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