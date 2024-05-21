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Для челнинских семей бойцов СВО артисты филармонии устроили праздник
Администрация Центрального района Набережных Челнов организовала мероприятия по поддержке семей военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции.
В рамках Дня семьи в центре культуры «Кызыл Тау» артисты творческой группы «Мы» Набережночелнинской филармонии показали для ребят яркое красочное представление «Клоунада. Нон-стоп». Как уточнили «Татар-информу» в администрации Центрального района, в событии приняли участие 70 семей бойцов СВО.
Обаятельные персонажи Катюха, Светик и Димчик провели для детей увлекательные игры и представили разные развлечения. Во время праздника ребята и взрослые получили много позитивных эмоций, отличное настроение и, конечно же, сладкие призы.
Гостей праздника поприветствовал глава Центрального района Эдуард Фаттахов. Он пожелал ребятам хорошего настроения и рассказал, что летом в районе планируется множество интересных и увлекательных мероприятий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Челнов отправили 18 тонн шефской помощи для Херсонской и Белгородской областей.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: администрация Центрального района Набережных Челнов.
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