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Из Челнов отправили 18 тонн шефской помощи для Херсонской и Белгородской областей
Сегодня из Набережных Челнов отправился очередной гуманитарный конвой. Это уже 20-я по счету отправка с момента начала специальной военной операции. На этот раз посылки предназначены для Херсонской и Белгородской областей. Общий вес гуманитарного груза составил 18 тонн, а сумма более 2 млн рублей.
Мужчина с позывным Татарин говорит, что будет отвозить столько, сколько потребуется, ведь только общими усилиями можно приблизить Победу. А военнослужащим очень приятно получать весточки из дома. Это дает им силы и поднимает боевой настрой. Они знают, что дома их ждут и не забывают, убежден челнинец.
«Мы везем гуманитарную помощь 810-й бригаде морской пехоты в Херсонскую область. Собрали гуманитарную помощь для бойцов наших: бензопилы, генераторы и продукты питания», — пояснил Татарин.
Помимо этого, военнослужащим отправили техническое снаряжение: приборы ночного видения, противодроновое ружье, бинокли и многое другое. Всё то, что пригодится военнослужащим во время выполнения боевых задач.
Пожелать счастливого пути военнослужащим пришел и мэр Челнов Наиль Магдеев.
«В преддверии общенародного праздника, Дня Великой Победы, который мы будем отмечать послезавтра, мы отправляем шефскую помощь нашим воинам, достойным продолжателем ратных подвигов наших отцов, дедов», — отметил руководитель.
Планируется, что шефскую помощь военнослужащим доставят в течение нескольких дней.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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