Для будущей кольцевой железной дороги в Казани хотят рассчитать пассажиропоток

Создать рабочую группу для расчета пассажиропотока будущей кольцевой железной дороги в Казани предложил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. С такой просьбой он обратился к Раису республики Рустаму Минниханову на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Прошу согласовать рабочую группу с участием Института пространственного планирования, исполкома Казани для проведения расчета пассажиропотока и транспортной логистики», – заявил Ханифов.

Он отметил, что проект «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани» планируется реализовать в три этапа. На первом этапе предполагается строительство третьего главного пути на участке станций Юдино – Казань-2 и съезда в районе станции Новое Аракчино.

Общая протяженность городской кольцевой железной дороги составит 48 км, на ней будет 17 остановочных пунктов. Протяженность первого участка – 12,8 км, второго – 11,2 км, третьего – 11 км. Проектирование первого этапа планируется завершить во втором квартале этого года. Ориентировочная стоимость его строительства – 5 млрд рублей в ценах 2022 года.

В прошлом году железнодорожным транспортом в Татарстане отправлено 8,7 млн пассажиров, что на 3% больше, чем в 2023 году, рассказал Ханифов.

По его словам, на 2025 год запланировано строительство новых платформ и ремонт существующих, а также запуск новых маршрутов. Так, в прошлом году было организовано курсирование четырех новых маршрутов, а в этом году запустят восемь.

Министр также обратил внимание на строительство новых жилых и промышленных комплексов вблизи железнодорожной инфраструктуры.

«Ярким примером является жилой комплекс «Южный парк». Ежегодно пассажиропоток по данному остановочному пункту увеличивается в 1,5 раза. Прошу согласовать создание рабочей группы с участием Института пространственного планирования, исполкома Казани для аналитики пассажиропотока в местах стройки жилых и промышленных объектов, которые находятся в зоне шаговой доступности железной дороги», – обратился он к Минниханову.