Для борьбы с цветением Волги ученая Калайда предложила выпускать в воду толстолобиков

Цианобактерии или сине-зеленые водоросли, которые вызывают цветение на Волге, являются компонентом экосистемы, древнейшей группой жизни на земле. Уничтожить их невозможно, но можно поддерживать правильный баланс экосистемы. Для этого можно массово выпустить в водоемы толстолобиков – растительноядных рыб, сообщила «Татар-информу» завкафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» КГЭУ, доктор биологических наук, профессор Марина Калайда.

«Доказано, что сине-зеленые водоросли потребляют растительноядные рыбы, толстолобик. <…> Это рыба дальневосточного комплекса. Нам бы очень хотелось, чтобы они прижились у нас, но у них слишком специфическое размножение. <…> У нас этот процесс не завершается успешно, икра погибает. Возможен только массовый выпуск этой рыбы в водоемы», – сказала Калайда.

Она отметила, что сине-зеленых водорослей бывает много при температуре 25 градусов и больше и как раз сейчас идет потепление.

«Если раньше температура 25 градусов и больше была в прибрежной зоне только в июле и августе в короткий промежуток времени, то сейчас таких температур больше», – объяснила доктор биологических наук.