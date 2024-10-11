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«Для бойцов и обычных пациентов»: госпиталю в Казани подарили аппараты для реабилитации
Госпиталю для ветеранов войн в Казани подарили три двигательных аппарата для кабинета механотерапии. Такой подарок больнице сделало акционерное общество «Казанькомпрессормаш».
«Таких друзей, партнеров и единомышленников с каждым годом становится больше. Это способствует тому, что улучшается качество лечения, доступность и своевременность оказания помощи. Любые благотворительные акции в виде подаренного оборудования позволяют уменьшить сроки пребывания пациентов здесь, повысить качество. Пациенты уходят оздоровленные и адаптированные», – отметил главный врач госпиталя Ильдар Фахрутдинов.
Каждый аппарат предназначен для разработки разных суставов – плечевого, коленного и голеностопного. Такая реабилитация нужна людям после операций на суставах, например, при его замене, после травм или инсульта.
«За счет аппарата идет движение в суставе, при этом не затрагиваются мышцы. Такой метод позволяет быстро разрабатывать сустав и снять выраженное ограничение в его работе. Программа настроена так, что идет быстрое выздоровление», – объяснила «Татар-информу» заведующая физиотерапевтическим отделением госпиталя, главный врач-физиотерапевт Управления здравоохранения Казани Татьяна Кучумова.
Врач подчеркнула, что эти аппараты очень востребованы, потому что помимо обычных пациентов, которые восстанавливаются после инсульта или операций на суставах, в госпитале оказывают помощь бойцам СВО, а осколки нередко повреждают именно суставы. «Татар-информ» ранее подробно рассказывал, как ветеранам спецоперации оказывается помощь в казанской больнице.
«Мы выделили Госпиталю для ветеранов войн медицинское оборудование, которое, как мы надеемся, позволит ускорить лечение и реабилитацию. Пусть оборудование помогает, чтобы люди выздоравливали и быстрее выходили здоровыми», – подчеркнул главный инженер предприятия Альберт Бакиров.
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