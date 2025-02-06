Для АН РТ приоритетными остаются социальные и гуманитарные науки

Для Академии наук Татарстана приоритетным остается проведение фундаментальных и прикладных исследований в области социогуманитарных наук. Об этом рассказали в пресс-службе АН РТ.

В частности, именно на социальные и гуманитарные науки приходятся основные объемы госзадания и реализуемых НИОКР. Ими занимаются 62 из 79 работающих в подразделениях АН Татарстана докторов наук (78%) и 142 из 180 кандидатов наук (79%).

При этом в общей сложности в 12 основных структурных единицах Академии наук РТ насчитывается 639 сотрудников.

Помимо прочего, в объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным Год защитника Отечества АН РТ реализует научную программу «Татары на службе Отечеству». Она призвана раскрыть вклад татарского народа в становление, развитие и защиту рубежей российского государства, пояснили в академии.

Организует Академия наук Татарстана и мероприятия, связанные с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которое также отмечается в этом году. В частности, в апреле состоится международный научный форум «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов». Участие в нем примут как ученые, так и руководители федеральных структур.

Запланированы также научный семинар войны «Трудовой подвиг татарстанцев в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» и круглый стол «Советские писатели в ТАССР в годы Великой Отечественной войны».

Кроме того, проводятся фундаментальные исследования «Население Казанской губернии в военных кампаниях России XIX – начала XX вв.» и «Татары Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны».