Для альметьевцев проведут бесплатную экскурсию по Каскаду прудов и Индустриальному скверу

Команда паблик-арт проекта «Сказки о золотых яблоках» приглашает горожан и гостей Альметьевска в День Нефтяника на бесплатную экскурсию. 4 сентября гид по сказкам Альбина Нургалиева проведет участников экскурсии по объектам паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».

Маршрут проляжет через Каскад прудов, где расположены шесть муралов, открывающие культурные грани нефтяного региона. На территории АПТС находится мурал «Теории происхождения нефти» и арт-инсталляция «Солнечный факел». Там же началось строительство Индустриального сквера. Гид расскажет экскурсантам о новом проекте. А завершится прогулка в сквере Каракүз.

«Начнем со скульптуры Тукая „В этом удивительном лесу.../ Бу кап-кара урманда“ автора Павла Игнатьева, потом экскурсанты увидят мурал „Обед“ греческого художника Димитриса Таксиса, инсталляцию в виде вышивки на стене на сетке-рабице „Ал да гөл“ Ракель Родриго. Далее зайдем на территорию АПТС, где проходят работы по Индустриальному скверу. Там расположены инсталляция "Солнечный факел", а на самом здании АПТС мурал "Теория происхождения нефти" автора Артема Стефанова — можно сказать, сегодня это самый большой мурал. На резервуарах котельной посмотрим мурал "Без названия" автора Kreal — это отсылка к прикладному татарскому искусству», — отметила в разговоре с ИА «Татар-информ» гид Альбина Нургалиева.

Также вниманию гостей и горожан будет представлена история мурала под названием «Без контакта» Александра Демкина, диптих «Наследие Уразметовых» автора Василия LST, мурал «Защитник» Антониоса Фикоса.

«На прогулке по Каскаду прудов я расскажу про город, про его историю, в том числе про нефтяников, где появилась первая нефть, как ее добывали. В этой части прогулки зрители увидят мурал Гузель Гариповой „Алтынчәч һәм Каракүз“, дуэт художников Худо, мурал на здании гаража Татнефти „Земля“, на этом же здании — каллиграфити художника Карима Джаббари „Капля“. Маршрут также пройдет через Площадь нефтяников и ДК „Нефтьче“, а завершится у сквера Каракуз, где горожане также узнают легенду о сподвижнице и соратнице другого легендарного персонажа Алтынчэч, дочери хана Древнего Болгара», — поделилась собеседница агентства.

Начало запланировано на 11.00. Место встречи: скульптура «В этом удивительном лесу...», ул. Ленина, 32. Продолжительность около 1 часа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Индустриальный сквер Альметьевска украсят газовые трубы и дикорастущие растения.