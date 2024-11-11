Для агрономов Татарстана установят 200 метеостанций для анализа погодных условий

В Татарстане в следующем году хотят запустить пилотный проект по установке около 200 метеостанций, которые будут анализировать все погодные условия. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в прямом эфире программы «ТатарстанОнлайн».

«Метеостанции будут анализировать условия по ветру, по болезням. Например, информация по скорости ветра нужна для опрыскивания растений. Где-то 20 – 25 функций, с помощью которых будет предоставляться вся необходимая информация для агрономов. Хотим всю республику покрыть метеостанциями», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Кроме того, по его словам, в республике проводится большая работа по производству качественных семян. Сейчас функционируют 57 семеноводческих хозяйств, которые занимаются их производством.

«Они обеспечивают почти полуторагодовой запас семян зерновых. Есть пять семенных заводов, которые производят качественные отборные семена. Это гарантировано обеспечивает нам хороший урожай», – отметил Зяббаров.