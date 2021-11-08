Для аграриев запустят чат-бот по вопросам приобретения минеральных удобрений для посевной

В России в ближайшее время запустят специальный чат-бот, который будет принимать вопросы и жалобы, связанные с приобретением минеральных удобрений для посевной. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании в Минсельхозпроде РТ, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба ведомства.

«Правительство разработало план мероприятий по обеспечению нашей отрасли минеральными удобрениями. Главный документ, который был принят, — это количественное ограничение на вывоз минеральных удобрений с 1 декабря этого года по 31 мая 2022 года. Наша задача состоит в том, чтобы ни один сельхозпроизводитель не остался без удобрений», — сказала Лут.

По ее словам, заводы-производители на своих официальных ресурсах будут публиковать текущие цены на удобрения, что позволит сельхозпроизводителям составить примерный план расходов.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов отметил, что уже 9 ноября районные сельхозуправления должны сообщить в министерство точный объем закупок удобрений для каждого сельхозформирования на период с декабря по май. Сводная заявка будет направлена в Минсельхоз России.

«Основное в этом вопросе то, что регионы должны обеспечить полную выборку заявленных объемов. К примеру, если мы заявили на декабрь 50 тыс. тонн, а выкупим лишь 30 тыс. тонн, то это приведет к большим проблемам», — уточнил Габдрахманов.

Он также предупредил, что при отсутствии заявок хозяйствам придется закупать удобрения на бирже, где «их ожидают совершенно иные цены».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что аграриям Татарстана для приобретения минеральных удобрений в следующем году потребуется около 15 млрд рублей.