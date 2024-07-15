Для 16 памятников в Верхнеуслонском районе РТ установят охранные зоны

Паровая мельница торгового дома «И. П. Оконишников и сыновья» в селе Печищи

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

Для 16 объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Верхнеуслонском районе Татарстана, будут установлены зоны охраны. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Ведомство готово выделить на разработку проектов охранных зон 6,4 млн рублей.

Из документации к тендеру следует, что речь идет, в частности, о здании в селе Печищи, в котором жил в эвакуации в 1941-1942 годах белорусский поэт Янка Купала (здесь же сейчас находится его музей), паровой мельнице торгового дома «И. П. Оконишников и сыновья» 1895 года постройки в том же селе, церквях Николая Чудотворца в селе Верхний Услон (построена в 1831–1833 годах), Божьей Матери «Всех скорбящих радости» в деревне Егидерево (возведена в 1906–1917-м), Святой Троицы в селе Кильдеево (построена в 1792 году, в 1837-м пристроена колокольня), Иоанна Предтечи в селе Ключищи (возведена в 1804-м) и Николая Чудотворца в селе Коргуза (построена в 1889-м).

Кроме того, охранные зоны должны появиться у дома купца И. Г. Сироткина в селе Майдан (построен в XIX веке), колокольни церкви Спаса Преображения в том же селе (возведена в 1912–1915 годах), водяно-паровой мельницы торгового дома «Королькова М. С. и Баранов А. с сыновьями» XIX века около села Набережные Моркваши, церкви Сергия Радонежского в селе Нижний Услон (построена в 1890–1908 годах), дома судовладельца И. К. Савина XIX века и его молитвенного дома (1907-1908 годов постройки) в том же селе, а также у церквей Положения Ризы Господней в селе Тихий Плес (возведена в 1882-м), Спаса Нерукотворного в деревне Уланово (построена в 1802-м) и Рождества Христова в селе Шеланга (возведена в 1786-м).

Прием заявок продлится до 22 июля, подрядчика определят 24 июля. Он должен будет выполнить работы к 15 ноября текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане отменили старые требования к охранным зонам Свияжска.