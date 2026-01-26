ДК химиков планируют полноценно открыть до конца 2026 года

Все работы по перепрофилированию ДК химиков в молодежный центр должны завершиться до конца 2026 года. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В прошлом году мы завершили первый этап ремонта молодежного центра на базе ДК химиков. Напомню, на него выделено дополнительно более 550 млн рублей. Ставим задачу завершить все работы к концу года и полноценно открыть его для молодежи», – рассказал он.

Внутри здания ДК продолжит функционировать концертный зал, и он получит новое оборудование для проведения различных молодежных мероприятий. В новом молодежном центре разместятся некоммерческие организации, связанные с молодежной политикой.

«У самого здания очень удобное расположение. Уверен, молодежь будет с удовольствием туда приходить», – уверен Азат Кадыров.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».