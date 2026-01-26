news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 января 2026 09:54

ДК химиков планируют полноценно открыть до конца 2026 года

Читайте нас в
Телеграм

Все работы по перепрофилированию ДК химиков в молодежный центр должны завершиться до конца 2026 года. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В прошлом году мы завершили первый этап ремонта молодежного центра на базе ДК химиков. Напомню, на него выделено дополнительно более 550 млн рублей. Ставим задачу завершить все работы к концу года и полноценно открыть его для молодежи», – рассказал он.

Внутри здания ДК продолжит функционировать концертный зал, и он получит новое оборудование для проведения различных молодежных мероприятий. В новом молодежном центре разместятся некоммерческие организации, связанные с молодежной политикой.

«У самого здания очень удобное расположение. Уверен, молодежь будет с удовольствием туда приходить», – уверен Азат Кадыров.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».

читайте также
Азат Кадыров: «У каждого молодого человека в Татарстане есть хорошее светлое будущее»
Азат Кадыров: «У каждого молодого человека в Татарстане есть хорошее светлое будущее»
#азат кадыров #ДК Химиков
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

25 января 2026
«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

25 января 2026