В Татарстане вновь поднялись цены на бензин и дизельное топливо

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С 28 августа по 4 сентября в Татарстане вновь подорожали бензин всех марок и дизельное топливо. Об этом говорится в статистике, приведенной Татарстанстатом.

За эти дни сильнее всего изменилась стоимость дизельного топлива — +0,48%, до 57,74 рубля. На 0,36% выросла цена АИ-98 и выше — до 100,36 рубля, на 0,21% — АИ-92 — до 49,14 рубля.

Самые небольшие изменения произошли в цене на марку бензина АИ-95. За неделю она выросла всего на 0,08%, или 4 копейки — до 53,38 рубля.