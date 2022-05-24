Дивиденды акционерам «Нижнекамскнефтехима» за 2021 год могут составить 18,8 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) рекомендовал выплатить по итогам 2021 года дивиденды в размере 18,8 млрд рублей. Однако в эту сумму включены промежуточные дивиденды, выплаченные во второй половине прошлого года, уточняется в сообщении компании.

Их размер составил 17,5 млрд рублей. Таким образом, за вторую половину 2021-го акционеры могут получить только 1,3 млрд.

По результатам деятельности за прошлый год, рекомендовано начислить 10,282 рубля на 1 обыкновенную акцию и 10,282 рубля на 1 привилегированную акцию.

Решение о дивидендах будет принято на общем собрании акционеров.

В прошлом году советы директоров «Казаньоргсинтеза» (КОС) и «Нижнекамскнефтехима» решили впервые выплатить промежуточные дивиденды перед сделкой по объединению ТАИФа и СИБУРа.