Discovery остановит вещание своих каналов в России

В России будет приостановлено вещание каналов Discovery. Об этом, ссылаясь на Reuters, сообщает ТАСС.

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих телеканалов и работу сервисов в России», — отмечается в заявлении компании.

Таким образом, приостановится работа около 15 каналов, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport. Ранее об остановке вещания в России заявили BBC, CNN, немецкие телеканалы ARD и ZDF, итальянское государственное телевидение RAI и другие каналы.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к санкциям. Согласно ему за распространение ложных сведений, повлекших тяжелые последствия, нарушителям будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.