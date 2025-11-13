Дирзизов на олимпиаде по исламским дисциплинам и арабскому: Это один из брендов РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На церемонии награждения прошедшей в Казани XVIII Международной олимпиады по исламским дисциплинам и арабскому языку начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента по вопросам внутренней политики Администрации Раиса Татарстана Альберт Дирзизов поздравил победителей от имени администрации руководителя республики.

«От имени Администрации Раиса Татарстана и от себя лично поздравляю всех участников Международной олимпиады по исламским дисциплинам и арабскому языку. Участие в олимпиаде – это ваше личное достижение и возможность проверить свои знания. Надеюсь, что и в дальнейшем вы добьетесь больших успехов. Я хочу, чтобы вы не останавливались на достигнутом. Продолжайте расширять свои знания. Эта олимпиада действительно стала одним из брендов Татарстана», – заявил он.

Дирзизов высказал слова благодарности команде Российского исламского института. «Вы организовали мероприятие достойно. Благодаря вашему многолетнему кропотливому труду олимпиада живет, мы видим ее результаты. Желаю всем благополучия, мира и долгих лет работы на благо мусульманского мира Татарстана и России», – сказал он.

Организаторы олимпиады подчеркнули, что в Республике Татарстан царит межконфессиональное согласие, отметив, что в регионе проводится большое количество различных религиозных мероприятий, действуют мечети и медресе.

Юлай Низаев