В Казани наградили победителей Международной олимпиады по исламским наукам и арабскому

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском IT-парке состоялась церемония награждения победителей XVIII Международной олимпиады по исламским дисциплинам и арабскому языку, которая проходила 12 и 13 ноября в Российском исламском институте.

Как заметила заведующая учебной частью института Назира Гиззатуллина, в этом году олимпиада уже в третий раз проходит в международном статусе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«География, масштабы соревнования расширяются с каждым годом. Приехали студенты из 11 зарубежных стран, в том числе стран СНГ. Все участники – учащиеся высших исламских учебных заведений. Активно участвуют студенты из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Ирана, Индии, Турции, Малайзии, Индонезии и Пакистана», – рассказала она.

Олимпиада проводится в трех номинациях: основы ислама, фикх (шафиитский и ханафитский мазхабы) и арабский язык. Участники выполняют задания как в устной, так и в письменной форме.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Учебные заведения прислали по одному участнику в каждой номинации. Это сильнейшие представители вузов. Активно выступили студенты Российского и Казанского исламского институтов», – отметила Назира Гиззатуллина.

На церемонию награждения также были приглашены ректоры религиозных вузов и шейхи из зарубежных стран.

Юлай Низаев