Суд допросил директора Поволжского центра качества, обвиняемого в аферах с госконтрактами

Сегодня Вахитовский районный суд допросил Андрея Яшина – директора «Поволжского центра качества». Мужчину обвиняют в аферах с госконтрактами Минпромторга РТ. В уголовном деле насчитывается два эпизода, ущерб следствие оценило почти в 3 млн рублей – эти деньги выделил Минпромторг РТ.

На заседании Яшин рассказал, что он является руководителем сразу двух организаций – некоммерческого партнерства «Поволжский центр качества» (ПЦК), основанного в 2003 году, и «Международного сертификационного бюро» (МСБ), которое было создано в 2012 году.

«Компании занимались реализацией госпрограмм, добровольной сертификацией и предоставляли консультации на договорной основе. Учреждены они были в связи с отсутствием достаточного количества участников на рынке оказания подобных услуг в республике и в связи с наличием у меня опыта и компетенций в указанной сфере деятельности», – объяснил Яшин.

В 2013 году МСБ получило 1,3 млн рублей по госконтракту на проведение обучающих семинаров для предприятий автомобильного кластера РТ. Второй госконтракт МСБ с министерством был заключен в 2018-м. Его сумма составила 1,7 млн рублей, которые направлялись на проведение «Дней качества РТ».

Следствие утверждает, что фирма указала в документах об исполнении обоих контрактов недостоверные сведения, а выделенные по госконтракту деньги Яшин присвоил.

На сегодняшнем слушании Яшин заявил, что отказывается от данных ранее показаний, поскольку они были даны в стрессовой ситуации, без возможности трезво оценить предъявленное ему обвинение.

«Мною, как учредителем МСБ и руководителем ПЦК не совершалось хищение указанных средств из бюджета, так как все указанные в госконтракте мероприятия выполнены в полном объеме и сданы заказчику в лице министерства», – рассказал сегодня Яшин.

Он также отметил, что выполненные работы получили высокую оценку от ПАО «КАМАЗ», что подтверждается соответствующим обращением гендиректора Сергея Когогина в адрес президента республики Рустама Минниханова.

«Что они пытаются доказать? Что не было мероприятия? Это безумие! Человек с безупречной репутацией проводит мероприятия свыше 10 лет. Имиджевые мероприятия. К нему приезжают из-за границы, читают лекции. Хорошее начинание в республике взяли и убили», – прокомментировал адвокат подсудимого Александр Коган.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани за аферы с госконтрактами судят директора «Поволжского центра качества».