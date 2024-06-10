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Директором Казанского общественного центра стала Екатерина Ямбаршева
Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике представил нового директора Казанского общественного центра, который занимается освещением деятельности исполнительного комитета, городской Думы, городских служб, а также еженедельно выпускает сборник документов. Им стала Екатерина Ямбаршева.
Ранее Ямбаршева работала в отделе по взаимодействию со СМИ администрации Кировского и Московского районов, где прошла путь от специалиста до начальника отдела.
С февраля 2022 по май 2023 года была главным советником аналитического отдела Информационно-аналитического управления Раиса РТ, а после — заместителем начальника этого отдела.
«Ответственный, целеустремленный, профессиональный коллега вернулся в нашу команду уже в должности руководителя», — подчеркнул Метшин.
Ранее должность директора Казанского городского общественного центра занимала Алина Хабибуллина, которая теперь возглавила аппарат Совета Нижнекамского района РТ.
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