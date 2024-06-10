Директором Казанского общественного центра стала Екатерина Ямбаршева

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике представил нового директора Казанского общественного центра, который занимается освещением деятельности исполнительного комитета, городской Думы, городских служб, а также еженедельно выпускает сборник документов. Им стала Екатерина Ямбаршева.

Ранее Ямбаршева работала в отделе по взаимодействию со СМИ администрации Кировского и Московского районов, где прошла путь от специалиста до начальника отдела.

С февраля 2022 по май 2023 года была главным советником аналитического отдела Информационно-аналитического управления Раиса РТ, а после — заместителем начальника этого отдела.

«Ответственный, целеустремленный, профессиональный коллега вернулся в нашу команду уже в должности руководителя», — подчеркнул Метшин.

Ранее должность директора Казанского городского общественного центра занимала Алина Хабибуллина, которая теперь возглавила аппарат Совета Нижнекамского района РТ.