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Директора телеканала «Татарстан-24» наградили в преддверии Дня Республики
В преддверии Дня Республики директор телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин был удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду врчуил Раис РТ Рустам Минниханов во время церемонии в Казанском кремле. Всего на церемонии наградили 53 татарстанцев.
«Руководитель телеканала награжден за внесенный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», – говорится в соответствующем документе.
В ходе церемонии Минниханов назвал Татарстан опорным регионом, где с успехом реализуются проекты и программы, направленные на повышение качества жизни граждан. Также в республике выполняют все социальные обязательства и организуют масштабные мероприятия мирового уровня.
Раис РТ подчеркнул, что в достижении высоких результатов помогает полная поддержка Президента России Владимира Путина и федерального правительства.
Фото: «Татарстан 24»
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