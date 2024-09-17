Директора парка «Патриот» Ахмедова перевели под домашний арест

Директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщает ТАСС.

Ахмедов будет находиться под домашним арестом до 21 декабря. Вместе с тем суд установил в отношении обвиняемого стандартные запреты: не покидать без разрешения следователя жилое помещение, где он будет отбывать домашний арест, не использовать мобильную связь и Интернет, не отправлять письма и SMS, не общаться со свидетелями и иными участниками дела, не получать посылки и бандероли. Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе адвоката Игоря Павловского в связи с тем, что планировалось огласить данные о состоянии здоровья Ахмедова.

Напомним, что Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров были задержаны летом за мошенничество. Ахмедов и Шестеров имеют отношение к краже средств, предназначенных для обеспечения работы и функционирования парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.