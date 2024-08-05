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Замначальника управления МО и директор парка «Патриот» задержаны по делу о мошенничестве
Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает СК России.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению денег, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, добавили в информационном центре ведомства.
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