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Происшествия 9 октября 2026 14:09

Директор татарстанской стройфирмы пойдет под суд за мошенничество на 82 млн

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Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве направлено в Нижнекамский городской суд. Обвиняемый – учредитель и директор ООО «Строительная компания «Мой Дом».

По данным следствия, мужчина обманывал людей под предлогом строительства малоэтажных частных домов. Его жертвами стали 22 человека. На имущество обвиняемого стоимостью 4,8 млн рублей наложен арест, сообщает Прокуратура Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал о старте судебного процесса над лжезастройщиками, обманувшими жертв на 99 млн рублей. Дело рассматривается в Ново-Савиновском районном суде Казани.

#мошенничество в особо крупном размере #нижнекамск #Прокуратура Татарстана
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