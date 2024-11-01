Директор спортивной школы в Татарстане предстанет перед судом за гибель ребенка

В Новошешминском районе РТ директор спортивной школы предстанет перед судом за гибель ребенка из-за нарушений техники безопасности.

«Татар-информ» рассказывал, что 10-летний мальчик отправился со сверстниками купаться в бассейн комплекса «Жемчужина».

Ребенок не умел плавать и дети находились без присмотра взрослых.

По данным Следкома РТ, директор не обеспечила школьный бассейн спасательным оборудованием и инструктором, который должен был следить за школьниками.

В результате мальчик утонул в бассейне, при этом на момент трагедии никого из работников бассейна рядом не было.

В ближайшее время суд приступит к рассмотрению этого уголовного дела.