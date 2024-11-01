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Директор спортивной школы в Татарстане предстанет перед судом за гибель ребенка
В Новошешминском районе РТ директор спортивной школы предстанет перед судом за гибель ребенка из-за нарушений техники безопасности.
«Татар-информ» рассказывал, что 10-летний мальчик отправился со сверстниками купаться в бассейн комплекса «Жемчужина».
Ребенок не умел плавать и дети находились без присмотра взрослых.
По данным Следкома РТ, директор не обеспечила школьный бассейн спасательным оборудованием и инструктором, который должен был следить за школьниками.
В результате мальчик утонул в бассейне, при этом на момент трагедии никого из работников бассейна рядом не было.
В ближайшее время суд приступит к рассмотрению этого уголовного дела.
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