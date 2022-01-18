Директор «Синтеза» оценил перспективу приостановки чемпионата России по водному поло

Опасения по поводу приостановки чемпионата России по водному поло по примеру КХЛ есть, потому что в других казанских командах наблюдается напряженная санитарно-эпидемиологическая ситуация, но пока подобных сообщений не поступало и турнир продолжается. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор СК ВВС «Синтез» Максим Осмоловский.

«Опасения, конечно, есть. Я знаю ситуацию во многих клубах. То, что мы ездим только по России, определенным образом нас спасает, потому что все команды, игроки которых болеют коронавирусом, приехали из Европы. На данный момент у нас все нормально, но не могу сказать, что будет дальше», - отметил спикер.

Он напомнил, что перед каждым матчем команда сдает ПЦР-тест, чтобы убедиться, что игроки здоровы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КХЛ официально приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса.