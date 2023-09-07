Директор «Мастеровых» Армандо Диамантэ: «Зритель нуждается в классических спектаклях»

Директор русского драматического театра «Мастеровые» Армандо Диамантэ на пресс-конференции в Набережных Челнах рассказал о планах на новый 49-й театральный сезон.

Он отметил, что сейчас зритель особенно нуждается в классических спектаклях. Поэтому театр планирует работать над мелодрамами и комедиями, приближенными к обычному зрителю. «Небольшой перекос у нас получался в сторону модерна, новых экспериментальных работ. И мы почувствовали ностальгию зрителя по классическим спектаклям», — отметил спикер.

Так, итог двухлетних переговоров завершился успехом — 3 сентября театр представил премьеру 2023 года «Гиперболоид инженера Гарина». По просьбам зрителей были добавлены показы двух спектаклей на конец сентября, а вот в октябре и ноябре его он исчезнет с афиш по техническим причинам.

«Он получился достаточно классным. Его поставил Родион Букаев — режиссер казанского ТЮЗа. Мы приложили огромные усилия, работала большая команда различных специалистов со всей страны», — рассказал Диамантэ.

Помимо этого, на днях начинается репетиция сказки по пьесе Дамира Салимзянова «Принцесса Дуся». К осенним каникулам постановку подготовит Анастасия Касаткина из Красноярска.

Будет создан и детский спектакль к новогодним каникулам. «Детский репертуар очень востребованный. Нужно срочно изготавливать новые спектакли», — поделился планами директор театра.

В феврале-марте и мае-июне планируется выпуск двух новых постановок на большую сцену. Готовятся новые проекты и для малой сцены, добавил Армандо Диамантэ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарский драмтеатр Набережных Челнов представит шесть премьер в новом сезоне.