Татарский драмтеатр Набережных Челнов представит шесть премьер в новом сезоне

Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова подготовит для своего зрителя шесть премьер в новом сезоне. Это три классических спектакля для взрослых и один детский интерактивный новогодний спектакль. Еще две постановки планируются на постновогоднее время, рассказал на пресс-конференции в Автограде худрук театра Олег Киньзягулов.

«После Нового года с „жемчужиной“ Челнов — нашим писателем Факилем Сафиным будем работать над инсценировкой одного из его произведений. Возможно к нам придет режиссер Ильгиз Зайниев, он будет ставить пьесу „Пробка“. Также сейчас ведем диалог с Резедой Гариповой, известным режиссером Тинчуринского театра, чьи спектакли были отмечены на „Золотой маске“», — сообщил о планах художественный руководитель.

XXXIV сезон откроется 8 сентября премьерой «Четыре жениха Диляфруз» по пьесе Туфана Миннуллина. Показы продолжатся 9 и 10 сентября. Театр подготовил для зрителя много интересных моментов: фотовыставку к истории города, экспозицию по теме спектакля. Спектакль начнется на площади около театра, затем действие переместится внутрь здания.

Кроме того, театр примет участие в международном театральном фестивале «Подмосковные вечера». 29 октября артисты выступят на московской сцене.

«34-й сезон начинаем с уверенностью, что зрители увидят все спектакли. Решили учредить свою премию — сделали золотой знак с камешком бриллианта. Его мы вручим работникам, которых зачастую зритель не видит», — сообщил исполнительный директор татарского драмтеатра Расим Хафизов.