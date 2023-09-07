Директор «Мастеровых» Армандо Диамантэ сказал, когда в театре появится свой режиссер

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В 49-м театральном сезоне в набережночелнинском драмтеатре «Мастеровые» не появится свой главный режиссер. Об этом на пресс-конференции сообщил директор «Мастеровых» Армандо Диамантэ.

По его словам, выбор главного режиссера — задача достаточно ответственная. Вся творческая концепция подается именно этим человеком.

В одно время главным режиссером был Денис Хуснияров, который пришел в «Мастеровые» после удачной постановки в театре. Это был спектакль «Кроличья нора».

В последствии было решено, что нового главного режиссера руководство сможет обсуждать только после удачной постановки и только после работы с артистами театра.

«Если мы увидим, что пришел единомышленник, человек достаточно высокого творческого уровня, хорошо коммуницирующий с конкретной труппой, тогда мы ему сделаем предложение. Мы решили, что этот сезон мы проработаем без главного режиссера. Тем более, что у нас проектное управление. Мы работаем по конкретному проекту», — пояснил он.

Ранее Диамантэ отметил, что зритель соскучился по классическим театральным постановкам.