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Директор Лубянского колледжа рассказал, как привлечь кадры в лесную отрасль
Самый большой набор абитуриентов в Лубянскоий лесотехнический колледж приходится на лесную специальность и составляет 50 бюджетных мест. Конкурса в учебном заведении нет, но в последние годы отмечается интерес молодых людей к лесной отрасли. Об этом сообщил сегодня корреспонденту «Татар-информа» директор Лубянского лесотехнического колледжа Рим Фахразиев.
«Мы в последние годы испытывали дефицит абитуриентов, но, как показывает практика, хорошая агитационная работа дает плоды. В этом году мы видим положительную динамику. Ежегодно набираем по 100 абитуриентов на бюджетные места. Конкурса, как такового, нет. Обучение ведется по трем специальностям - лесное и лесопарковое хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство, экономика и бухучет. Также есть дополнительные специальности –вождение трактором, бухгалтер-кассир, учим плести корзины из лозы. Самое популярное направление – лесное и лесопарковое хозяйство», - рассказал он.
Спикер считает, что только высокая заработная плата не решит проблему дефицита кадров в лесной отрасли.
«Нужно привить любовь к лесу. Невозможно не любя лес и природу работать за зарплату и делать эту работу качественно. Да, конечно, люди работают ради материальной выгоды, но служить лесу и получать за это достойную зарплату – совсем другое», - сказал Фахразиев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в два раза, до 500 тыс. рублей, могут увеличить в Татарстане размер единовременной денежной выплаты для молодых специалистов лесной отрасли. Кроме того, будут увеличены зарплаты.
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