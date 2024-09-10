Минлесхоз РТ намерен повысить выплату для молодых кадров до полумиллиона рублей

В два раза, до 500 тыс. рублей, могут увеличить в Татарстане размер единовременной денежной выплаты для молодых специалистов лесной отрасли. Кроме того, будут увеличены зарплаты. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Вопрос заработной платы - очень острый и важный для нас. Среднемесячная зарплата по всей отрасли (по итогам прошлого года) составляет 37-38 тыс. рублей. При поддержке Раиса Татарстана делается очень многое, ожидаем повышение. Рост к аналогичному периоду прошлого года у нас уже идет на 10%. Также увеличение оплаты труда по тарифу с 1 июля у нас в среднем составило 25%, увеличены тарифные ставки и оклады всем в целом», - сказал он.

Спикер заметил, что вопрос повышения заработной платы для лесников был затронут в послании Президента России Владимира Путина. По мнению Кузюрова, для привлечения молодых кадров в отрасль важную роль играет федеральная надбавка, а также единовременная выплата.

«Мы все предложения направили, со следующего года будет повышение зарплаты. Также мы внесли предложения по увеличению единовременной выплаты нашим молодым специалистам. Сейчас она составляет 150 и 300 тыс. рублей. Мы внесли предложение - повысить до 300 и 500 тыс. рублей единовременно. Надеюсь, что Правительство республики нас поддержит», - сказал Равиль Кузюров.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ, 150 тыс. рублей сейчас получают выпускники колледжей, а 300 тыс. рублей - выпускники вузов.

Равиль Кузюров также пояснил, что сейчас в отрасли не хватает инженеров и мастеров леса.

«Большой, катастрофической нехватки (кадров) у нас не имеется. У нас состоявшийся коллектив, текучка есть, и в аппарате управления она присутствует. В аппарате нужны водители, специалисты кадровой службы, есть потребность по юридическому направлению», - рассказал он.