Директор лицея в Казани назвала три риска избыточного внимания СМИ к трагедиям в школах

Директор казанского лицея №35 – образовательного центра «Галактика» Елена Глухарева считает, что избыточное внимание к деталям инцидентов в школах может привести к негативным последствиям для детей, родителей и системы образования в целом.

«Когда СМИ смакуют детали, подробно описывают личность преступника, его одежду, манифесты и мотивы, они, сами того не желая, создают «образ героя» для подражания для подростков с неустойчивой психикой. Для них это становится руководством к действию, способом «прославиться», – пояснила она «Татар-информу».

Первый риск, по мнению Глухаревой, – это эффект «заражения» среди подростков. Второй – внимание к трагедиям формирует «культуру страха». Из-за этого родители боятся отпускать детей в школу, а дети начинают видеть угрозу в каждом сверстнике.

Третий риск – когда фокус СМИ смещается исключительно на трагедию, общество начинает воспринимать школу как опасное место. Аудитория забывает о ежедневной работе педагогов, которые создают безопасную и комфортную среду.

По мнению директора, важно разделять информирование и смакование. Информирование — обозначить факт случившегося, какие предприняты официальные меры, кто выразил соболезнования. Избыточное освещение включает в себя подробности насилия, психологические портреты преступников, «слив» манифестов в сеть.

«Я считаю, что СМИ и медиа должны быть ответственны. Информация должна быть направлена на этику, профилактику и консолидацию общества. Мы должны говорить о безопасности, о психологической помощи, о ценности жизни, а не давать инструкции для тех, кто ищет деструктивные пути», – сказала Глухарева.

