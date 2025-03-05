Директор IT-парка: Компании из Москвы видят потенциал в IT-сфере Татарстана

Неслучайно Раис Татарстана Рустам Минниханов в беседе с Президентом России Владимиром Путиным высоко отозвался о развитии новых технологий в республике. Регион готовит отличные условия, воспитывает кадры и всецело поддерживает стартапы в отрасли, и уже сегодня крупнейшие российские компании видят потенциал Татарстана. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» Руслан Власов.

«Ни один регион не может похвастаться таким количеством технопарков: Иннополис, Казань и Набережные Челны, весь IT-квартал «Сан». Все эти платформы – укомплектованные и готовые экосистемы для поддержки и развития IT-специалистов и компаний. Татарстан формирует условия, готовит кадры, выращивает стартапы и корпорации. Мы делаем так, чтобы небольшие проекты и крупные компании чувствовали себя комфортно и уверенно – видели в нас ступень и гарант развития. Уже сегодня РТ – регион, потенциал в котором видят и компании из столицы. У нас есть резиденты и стартапы, ставшие частью IT-сообщества республики», – заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что развитию всей индустрии в Татарстане помогает весомая господдержка проектов. Видно, что сообщество в республике растет, а мероприятия выходят на всероссийский и международный уровень.