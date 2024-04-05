Директор «Форпоста» Камалетдинов подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Фото: пресс-служба татарстанского отделения партии «Единая Россия»

Директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». В его планах — попасть в новый созыв Государственного Совета РТ для продвижения идей и проектов в сфере молодежной политики, сообщает пресс-служба татарстанского отделения партии.

«Я решил принять участие в предварительном голосовании, потому что мне хочется помогать моей стране, чтобы она развивалась, становилась лучше. И одна из форм того, как я могу это делать, — попробовать попасть в Государственный Совет для того, чтобы продвигать те идеи, которые мы с моими товарищами все эти годы реализуем. Это патриотическое воспитание, работа с молодежью, трудными подростками, это весь тот блок, которым я занимаюсь на протяжении последних 25 лет», — подчеркнул он.

В 2015 году Камалетдинов впервые отправился с гуманитарной помощью к ополченцам Донецкой народной республики.

«С началом специальной военной операции, как только появилась возможность благодаря как раз-таки „Молодой Гвардии Единой России“, Правительству республики я побывал в Мариуполе в качестве волонтера от волонтерской миссии „Единой России“ и „Молодой Гвардии“. Мы начали в том числе помогать с гуманитарной помощью ополченцам и военнослужащим», — вспомнил он.

После проведения частичной мобилизации Камалетдинов и его товарищи начали поддерживать земляков. С ноября 2022 года команда «Форпоста» ежемесячно ездит в один из полков, позднее татарстанцы подружились и стали оказывать посильную помощь и другим подразделениям.

«9 апреля мы отправляемся с очередной гуманитарной помощью. Но помимо того, что мы повезем ребятам посылки и необходимые разные материалы, в этот раз у нас есть еще задача — поснимать их быт для того, чтобы были фото- и видеоматериалы, которые в дальнейшем можно использовать для освещения того, какая сложная и какая героическая работа ими делается», — заметил руководитель «Форпоста».

Бойцам передадут строительные материалы, полиэтилен, утеплители и все необходимое, чтобы они с комфортом могли обустроиться на новых позициях. В сборе гуманитарного груза принимают участие неравнодушные жители республики.

Регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» будет проводиться до 25 апреля. С 20 по 26 мая будет организовано электронное голосование.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что документы для участия в нем уже подал Герой России Расим Баксиков.

«Сейчас документы подали 39 человек, 30 из них — зарегистрированы», — отметила замруководителя регионального исполкома регионального отделения партии Лилия Ахметзянова.

При этом зарегистрировавшиеся кандидаты, если они не являются участниками СВО, должны будут до начала электронного голосования выложить два видеоролика о себе и тех задачах, которые они ставят перед собой в качестве депутата. Участники специальной военной операции освобождаются от этого требования. Все участники могут проводить агитационные встречи с избирателями и участвовать в различных мероприятиях.