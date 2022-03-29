Директор ФК «Севастополь» Чалый призвал РФС включить крымские клубы в российский футбол

Гендиректор футбольного клуба «Севастополь», бывший главный тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый рассказал в интервью «Татар-информу» о перспективах внедрения крымских команд в систему чемпионата России по футболу.

«Надеемся, но пока никакой информации у нас нет. Никто из Российского футбольного союза пока не звонил. Ждем и надеемся на это. Крым вернулся в родную гавань, давно пора и футболу.

Я думаю, сегодня позвоним Дюкову, чтобы они рассмотрели наш вопрос. Все-таки мы же территория РФ. Понятно, была сборная, были клубы, а сейчас ничего не держит. Надо развивать футбол в Крыму и Севастополе», - сказал Чалый нашему изданию.

Также функционер объяснил, почему не стоит обращаться с этим вопросом к Президенту России Владимиру Путину.

«Открытое письмо Путину? Я думаю, что надо сначала в РФС обратиться, все-таки у Путина, как у президента, глобальные задачи. РФС занимается развитием футбола в регионах, а Крым и Севастополь являются как раз регионами России. Наверное, сначала надо обратиться в РФС. А вот если реакции не будет…

На санкции Запада, на мой взгляд, давно пора уже закрыть глаза, как это делает наша страна по отношению ко всем нашим недружественным странам. В том числе на решения УЕФА и ФИФА. И, наверное, Крым должен быть в футбольном мире России, мы же граждане страны, а не какие-то придатки. Такое мое мнение», - заявил Чалый.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Валерием Чалым.