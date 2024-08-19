Директор дома-интерната в Лениногорске рассказал об условиях жизни эвакуированных курян

В Лениногорском доме-интернате для престарелых и инвалидов созданы все условия для комфортного проживания эвакуированных пенсионеров из Курской области. Об этом «Лениногорск-информу» рассказал директор дома-интерната Рамис Галеев.

Все комнаты оснащены необходимыми для проживания вещами: кроватями, гигиеническими средствами. Также рядом расположены туалеты и раковины. Помимо этого, на территории пансионата есть теплица, где жильцы могут проводить свободное время.

«Сегодня наш дом-интернат для престарелых и инвалидов принял пожилых людей из Курской области. Здесь собраны все условия: и питание, и медосмотр. Сегодня они уже приняли баню, им предоставили чистую одежду. Есть все необходимое для того, чтобы они могли здесь находиться продолжительное время. Мы постараемся сделать так, чтобы они ощутили ту теплоту, которая у них была», – отметил Рамис Галеев.

Самому старшему из эвакуированных 92 года. Прибывшим проведут медицинское обследование, а после познакомят с другими постояльцами дома-интерната, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Мы видим, что вся страна сегодня оказывает самую разную помощь жителям Курска. При поддержке Рустама Минниханова Республика Татарстан неоднократно направляла гуманитарный груз. А сегодня в два наших дома для пожилых людей – в Лениногорск и в Нурлат – приехала группа пожилых людей. Это одинокие люди. Самому возрастному 92 года. Это люди, которые в силу судьбы остались одни в такие зрелые годы. Конечно, мы понимаем, как тяжело менять место жительства. В силу обстоятельств эти люди, покинув свои родные места, приехали в Лениногорск – в один из лучших интернатов. Здесь очень хороший, добрый, слаженный коллектив, сильное медицинское обслуживание. Их здесь хорошо и тепло встретили. Думаю, что Лениногорск станет для них вторым домом», – подытожила министр.