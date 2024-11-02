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Директор Дома дружбы народов РТ: Гостей саммита БРИКС удивил католический храм в Казани
Гости саммита БРИКС были приятно удивлены тому, что в Казани есть католический храм и существует возможность исповедовать буддизм. Об этом в интервью «Татарстан-24» рассказал директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.
В преддверии Дня народного единства он отметил грамотный подход властей Татарстана к сохранению межнационального и межрелигиозного мира в регионе. Это особенно важно с учетом обилия разных народов и национальностей, проживающих на территории республики, — их 175, и эта цифра регулярно увеличивается.
«Если в одном районе появилась мечеть, то где-то рядом будет церковь. Количество мусульманских мечетей и православных храмов у нас примерно одинаковое. Для представителей разных вероисповеданий созданы условия. Многие гости саммита БРИКС были приятно удивлены, что у нас есть и католический храм. Существует возможность исповедовать буддизм», — заявил собеседник издания.
Кадыров напомнил, что сейчас многим противникам России хотелось бы добиться, чтобы отношения между народами, проживающими в нашей многонациональной стране, осложнились. В такой обстановке как никогда важно поддерживать мир и согласие.
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