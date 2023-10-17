Директор центра «Патриот»: патриотизм нужно прививать с самого раннего возраста

Дмитрий Литвинов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Патриотизм нужно прививать в семьях с самого раннего возраста. Об этом на первом телемарафоне «Все Свои» в поддержку службы по контракту сообщил директор ГАУ РТ «Патриот» Дмитрий Литвинов.

«Прививать патриотизм нужно с самого раннего возраста. Начинать нужно с любви к матери, к родителям и постепенно распространять на любовь к родине», — сказал Литвинов.

Он также отметил, что в Татарстане почти в каждом городе и районе, есть военно-патриотические клубы, которые пользуются популярностью у юношей и у девушек.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.