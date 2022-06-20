Дирекцию парков и скверов Казани возглавила Айгуль Латыпова

Деловой понедельник в Казани начался с представления нового назначения. Дирекцию парков и скверов столицы Татарстана возглавила Айгуль Латыпова. Нового руководителя представил мэр Ильсур Метшин.

«Мы ее все хорошо знаем. Последние пять лет она была в должности заместителя директора дирекции парков и скверов», — отметил градоначальник.

В зоне ответственности нового начальника 29 парков, или 300 гектаров площадей.

«Эти цифры каждый день растут по мере благоустройства общественных пространств. Помимо непосредственно содержания и строительства, в парках и скверах проводится большая работа по обеспечению культурной программы не только в летне-осенний период, но и в новогодние праздники», — сказал мэр.

Новому руководителю он пожелал креативных идей по развитию парковых территорий.

Прежний руководитель Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов покинул свой пост в прошлом месяце. Он продолжил свою трудовую деятельность в качестве куратора общественных проектов на республиканском уровне, о чем ранее сообщал «Татар-информ».